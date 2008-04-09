Кличко ответил Балоге, что не нуждается в лишней опеке

Команда Виталия КЛИЧКО опирается на доверие киевлян, и не нуждается в лишней опеке со стороны руководителей отдельных государственных учреждений.

Так в его центральном штабе прокомментировали обращение главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ к БЮТ относительно необходимости поддержать кандидатуру В.КЛИЧКО на должность мэра столицы, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко.

"Если глава Секретариата действительно поддерживает позицию В.КЛИЧКО относительно очистки Киева от коррупционной и безответственной власти ЧЕРНОВЕЦКОГО, то должен поспособствовать решению, по меньшей мере, трех принципиальных вопросов", - говорится в сообщении.

"Во-первых, должен состояться публичный отчет следственной комиссии, образованной указом Президента для расследования злоупотреблений властью Киева. Во-вторых, должны быть сняты технические кандидаты от НСНУ, которые не имеют шансов на победу, а способны лишь оттянуть голоса у В.КЛИЧКО. В-третьих, Банковая должна не словом, а делом выразить свое отношение к ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его деятельности в городе. Ведь создается впечатление, что своего единого кандидата там уже давно определили, учитывая регулярность визитов туда ЧЕРНОВЕЦКОГО и его представителей", - отмечают в Блоке Кличко.

Публичные ответы на эти общественные запросы или их отсутствие позволят киевлянам узнать настоящую фамилию кандидата, которого в Секретариате Президента считают единым демократическим претендентом от коалиции, заявляют в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, В.БАЛОГА считает, что Блок Юлии Тимошенко должен поддержать В.КЛИЧКО как единого кандидата от демократических сил на должность мэра Киева. По мнению В.БАЛОГИ, это компромиссная фигура, которая устраивает подавляющее большинство демократических сил и отвечает ожиданиям городской общины.