"Тупиковый путь": Россия в ТКГ снова отвергла возможность пересмотра Минских соглашений

На ТКГ, по словам Грызлова, обсудили обстрелы и новые участки для разведения сил.

Российская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси в очередной раз заявила о невозможности пересмотра Минских соглашений.

Как сообщают "РИА Новости", об этом заявил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

"Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии минских договоренностей - опасный и тупиковый путь", - отметил он.

По словам Грызлова, на Донбассе с начала года снизилась интенсивность обстрелов, но это не касается нескольких последних дней.

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"В центре внимания контактной группы вновь были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил. Контактная группа констатировала, что число обстрелов с начала года в целом снизилось", - сказал российский представитель.

Как сообщал УНИАН, новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что выборы на Донбассе невозможно провести без вывода иностранных войск и в отсутствие контроля за границей.