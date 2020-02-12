"Тупиковый путь": Россия в ТКГ снова отвергла возможность пересмотра Минских соглашений
Российская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси в очередной раз заявила о невозможности пересмотра Минских соглашений.
Как сообщают "РИА Новости", об этом заявил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.
"Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии минских договоренностей - опасный и тупиковый путь", - отметил он.
По словам Грызлова, на Донбассе с начала года снизилась интенсивность обстрелов, но это не касается нескольких последних дней.
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"В центре внимания контактной группы вновь были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил. Контактная группа констатировала, что число обстрелов с начала года в целом снизилось", - сказал российский представитель.
Как сообщал УНИАН, новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что выборы на Донбассе невозможно провести без вывода иностранных войск и в отсутствие контроля за границей.