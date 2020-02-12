Ермак: выборы на Донбассе невозможно провести без вывода иностранных войск и в отсутствие контроля за границей

Руководитель ОП подчеркнул, что украинские власти планируют провести выборы на Донбассе на 100% по украинскому законодательству.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что выборы на Донбассе невозможно провести без вывода иностранных войск и в отсутствие контроля за границей.

Читайте такжеВойна на Донбассе и регионы: Ермак рассказал о направлениях деятельности на новой должности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сообщил во время брифинга в Киеве. «Независимо от того, кто будет представлять РФ в переговорах в Минске или в «нормандском формате», принципы, которые задекларировал президент Зеленский, являются неизменными, они остаются такими, какие они были накануне саммита в Париже», - отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что украинские власти планируют провести выборы на Донбассе на 100% по украинскому законодательству.

«Сегодня, если мы говорим об интеграции (ОРДЛО в Украину - УНИАН), если вы имеете в виду выборы как такую финальную точку, то согласно украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть любые незаконные вооруженные люди, и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве», - подчеркнул руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины и назначил на эту должность Ермака.