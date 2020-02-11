Новый руководитель Офиса президента: кто такой Андрей Ермак

С теперешним президентом Владимиром Зеленским Ермак познакомился еще в середине 2000-х.

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве.

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Образование Ермака:

Образование получил в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, который окончил в 1995 году и получил степень магистра по международному частному праву. В том же году получил Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью. А через два года основал Международную юридическую компанию, активно участвовал в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности.

Кем работал Ермак:

В свое время Ермак работал помощником народного депутата Украины. Кроме этого является президентом общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева». 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником.

Ермак в кинематографе:

Помимо политической карьеры Ермак также попробовал себя в кинематографе. В частности, он является основателем Garnet International Media Group и продюсером фильмов «Правило боя» и «Граница». Ермак - член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии (2017). О своей работе в кинопродакшине Ермак говорил так: «Сейчас такие времена, когда украинская киноиндустрия возрождается и я могу быть полезным что-то сделать для этого», - говорил он в в марте 2019 года.

Бизнес Ермака:

По данным СМИ, Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса: юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и входит в учредители нескольких общественных организаций. Кроме этого, международная юридическая компания Ермака 16 лет предоставляет услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права.

Ермак и Зеленский:

С теперешним президентом Владимиром Зеленским Ермак познакомился еще в середине 2000-х, когда студия «Квартал» только начала показываться на телевидении и выступала на «Интере». Адвокат Ермак также вращался в тех кругах и, поэтому рабочие отношения с комик-труппой переросли в дружбу с ее фронтменом, что и позволило спустя долгие годы оказаться в большой политике. В интервью СМИ об отношениях с Зеленским Ермак заявлял: "Я могу назвать его своим другом". Свою работу в команде Зеленского Ермак характеризовал так: "Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом". Однако позже, задачи Ермака в Офисе президента стали более четкими. В частности, ему было поручено вести переговоры с Кремлем об обмене пленными. Кроме этого, Ермак начал сопровождать Зеленского в международных встречах.

Кто такой Ермак:

Несмотря на всю предыдущую деятельность, о Ермаке широкая общественность впервые услышала после того, как всплыла информация о его встрече как помощника президента Зеленского с помощником президента Трампа – Руди Джулиани. Формально Ермаку было доверено обсудить чувствительное дело об украинском компромате на сына Джо Байдена.

В то же время, американская пресса в конце января этого года писала, что во время встречи также обсуждалась судьба мэра Киева Витялия Кличко, которого летом прошлого года должны были уволить с должности главы КГГА. Но по итогам именно этой встречи, похоже, решили не увольнять.

Издание Washington Post подчеркивало, что на тот момент Кличко, которому Джулиани оказывал консультационные услуги, был на грани увольнения. По словам Льва Парнаса, бывшего помощника Джулиани, во время той закрытой встречи в Мадриде Джулиани просил Ермака оставить Кличко на должности главы КГГА. В итоге Зеленский решил не увольнять Кличко, и почти полгода спустя тот все еще занимает свою должность.

Также о скандальной встрече написала газета New York Times. В интервью изданию Джулиани признал, что обсуждал позицию Кличко на встрече со старшим помощником Зеленского, Андреем Ермаком, в Мадриде 2 августа 2019. При этом, отмечается, что встреча состоялась в то время, когда новый президент Украины надеялся заручиться поддержкой со стороны Соединенных Штатов, самого влиятельного союзника своей страны, в конфликте против России и наладить отношения с Трампом.

Личная жизнь Ермака:

Информации о личной жизни Ермака в открытых источниках нет. На его странице в соцсети отсутствуют какие либо данные о его семейном статусе.