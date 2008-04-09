Регионал полагает, что дни правительства Тимошенко сочтены

Действующее правительство будет оставаться у власти лишь несколько месяцев. Такой прогноз сделал в эфире " 5 канала " народный депутат от оппозиции - регионал Юрий Бойко.

Судьба правительства зависит от коалиции, а ее, как заявил Бойко, уже не существует - ведь во вторник парламентское большинство не смогло принять один из первоочередных президентских законопроектов.

"Судьба этого правительства зависит от судьбы правящей коалиции. Я уже сказал, что учитывая политический накал, противоречия, которые возникают время от времени. Я считаю, что судьба этой правящей коалиции ограничена несколькими месяцами так же как судьба правительства", отметил нардеп.

Также Бойко категорически отбросил возможность создания коалиции между Партией регионов и БЮТ из-за, цитата, "разных подходов к экономике".