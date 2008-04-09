Регионал полагает, что дни правительства Тимошенко сочтены
08:40, 09 апреля 2008Политика
1620 0
У БЮТ и ПР "разные подходы к экономике"
|Юрий Бойко
Судьба правительства зависит от коалиции, а ее, как заявил Бойко, уже не существует - ведь во вторник парламентское большинство не смогло принять один из первоочередных президентских законопроектов.
"Судьба этого правительства зависит от судьбы правящей коалиции. Я уже сказал, что учитывая политический накал, противоречия, которые возникают время от времени. Я считаю, что судьба этой правящей коалиции ограничена несколькими месяцами так же как судьба правительства", отметил нардеп.
Также Бойко категорически отбросил возможность создания коалиции между Партией регионов и БЮТ из-за, цитата, "разных подходов к экономике".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter