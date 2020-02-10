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Обыски на 1+1: нардепы предостерегают СБУ от давления на масс-медиа

19:50, 10 февраля 2020
Политика
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Комитет собрался на специальное заседание / Фото: Facebook Александр Ткаченко

Об этом сообщил народный депутат Александр Ткаченко по итогам специального заседания парламентского комитета по вопросам свободы слова, которое было посвящено обыскам в офисе Группы 1+1 медиа.

По словам нардепа, представители Службы безопасности и телеканала высказали свое видение проблемы, которое оказалось диаметрально противоположным.

"Представители СБУ настаивали, что имели право проводить обыски граждан Украины, журналисты и депутаты настаивали, что речь идет о работе журналистов из общественно значимой информации - и такие действия правоохранителей могут быть истолкованы, как наступление на свободу слова", - написал Александр Ткаченко.

По его словам, комитет решил, помимо прочего, разработать поправки в законодательство, которые бы сделали невозможным вмешательство правоохранительных органов в работу журналистов и гарантировали им право не выдавать источники информации.

"Также собрано 150 подписей депутатов Рады практически от всех фракций и групп с предостережением СБУ относительно возможного давления на масс-медиа", - добавил депутат.

"Мы, депутаты Верховной Рады Украины 9-го созыва разделяем и защищаем ценности свободы слова и демократии. Мы выражаем глубокую обеспокоенность вчерашними действиями сотрудников СБУ в отношении журналистов "1+1 медиа" - обысками рабочих мест и квартир.

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Очевидно, что целью расследования правоохранительных органов не может быть ни препятствования журналистской деятельности журналистов, ни давление с целью дознания источников их информации.

Требуем от СБУ исключить проявление давления на СМИ", - говорится в тексте обращения, подписанном 150 народными депутатами.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований группы "1+1 Медиа" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретные материалы". Обыски осуществлялись на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько. По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

6 февраля группа "1+1 Медиа" призвала президента Владимира Зеленского, председателя ВР Дмитрия Разумкова, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольга Герасимюк, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапку не допустить попыток политического давления и преследования независимых медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обыски в офисе группы "1+1 Медиа", заявил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.

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