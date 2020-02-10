Обыски на 1+1: нардепы предостерегают СБУ от давления на масс-медиа

На заседании профильного комитета представители СБУ настаивали, что имели право проводить обыски граждан Украины, в том числе - журналистов.

Народные депутаты почти всех фракций предостерегают Службу безопасности Украины от давления на средства массовой информации.

Об этом сообщил народный депутат Александр Ткаченко по итогам специального заседания парламентского комитета по вопросам свободы слова, которое было посвящено обыскам в офисе Группы 1+1 медиа.

По словам нардепа, представители Службы безопасности и телеканала высказали свое видение проблемы, которое оказалось диаметрально противоположным.

"Представители СБУ настаивали, что имели право проводить обыски граждан Украины, журналисты и депутаты настаивали, что речь идет о работе журналистов из общественно значимой информации - и такие действия правоохранителей могут быть истолкованы, как наступление на свободу слова", - написал Александр Ткаченко.

По его словам, комитет решил, помимо прочего, разработать поправки в законодательство, которые бы сделали невозможным вмешательство правоохранительных органов в работу журналистов и гарантировали им право не выдавать источники информации.

"Также собрано 150 подписей депутатов Рады практически от всех фракций и групп с предостережением СБУ относительно возможного давления на масс-медиа", - добавил депутат.

"Мы, депутаты Верховной Рады Украины 9-го созыва разделяем и защищаем ценности свободы слова и демократии. Мы выражаем глубокую обеспокоенность вчерашними действиями сотрудников СБУ в отношении журналистов "1+1 медиа" - обысками рабочих мест и квартир.

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Очевидно, что целью расследования правоохранительных органов не может быть ни препятствования журналистской деятельности журналистов, ни давление с целью дознания источников их информации.

Требуем от СБУ исключить проявление давления на СМИ", - говорится в тексте обращения, подписанном 150 народными депутатами.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований группы "1+1 Медиа" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретные материалы". Обыски осуществлялись на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько. По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

6 февраля группа "1+1 Медиа" призвала президента Владимира Зеленского, председателя ВР Дмитрия Разумкова, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольга Герасимюк, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапку не допустить попыток политического давления и преследования независимых медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обыски в офисе группы "1+1 Медиа", заявил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.