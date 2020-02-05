Путь становится сложнее: ЕС меняет правила присоединения стран (видео)
Европейский Союз меняет правила присоединения стран, которые усложняют данную процедуру.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВыход Британии из ЕС: как это повлияет на Украину и Европу
Сегодня Европейская комиссия обнародовала новые предложения по расширению. Они, как говорят эксперты, затрудняют путь в Европу.
Новые правила, уверяют Брюсселе, имеют большое значение и для Украины.
Евросоюз не меняет критерии, однако меняет процедуру.
Речь идет о том, что все темы переговоров о присоединении (их 35) теперь разбиваются на 6 групп. Если вдруг страна делает шаг назад в реформах или останавливает их, ЕС может не просто приостановить переговоры, а начать все заново или снова вернуться к тем главам, которые уже были закрыты.
Это существенное усложнение процедуры.
В то же время, по новым правилам тот, кт тяжело работает, имеет шанс завершить переговоры о присоединении даже быстрее, чем это происходит по нынешним правилам.