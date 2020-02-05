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Путь становится сложнее: ЕС меняет правила присоединения стран (видео)

18:28, 05 февраля 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня Европейская комиссия обнародовала новые предложения по расширению. Они, как говорят эксперты, затрудняют путь в Европу.

Новые правила, уверяют Брюсселе, имеют большое значение и для Украины.

Евросоюз не меняет критерии, однако меняет процедуру.

Речь идет о том, что все темы переговоров о присоединении (их 35) теперь разбиваются на 6 групп. Если вдруг страна делает шаг назад в реформах или останавливает их, ЕС может не просто приостановить переговоры, а начать все заново или снова вернуться к тем главам, которые уже были закрыты.

Это существенное усложнение процедуры.

В то же время, по новым правилам тот, кт тяжело работает, имеет шанс завершить переговоры о присоединении даже быстрее, чем это происходит по нынешним правилам.

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