Путь становится сложнее: ЕС меняет правила присоединения стран (видео)

В то же время, по новым правилам страны, которые тяжело работают, имеют шанс завершить переговоры даже быстрее, чем это происходит по нынешним правилам.

Европейский Союз меняет правила присоединения стран, которые усложняют данную процедуру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня Европейская комиссия обнародовала новые предложения по расширению. Они, как говорят эксперты, затрудняют путь в Европу.

Новые правила, уверяют Брюсселе, имеют большое значение и для Украины.

Евросоюз не меняет критерии, однако меняет процедуру.

Речь идет о том, что все темы переговоров о присоединении (их 35) теперь разбиваются на 6 групп. Если вдруг страна делает шаг назад в реформах или останавливает их, ЕС может не просто приостановить переговоры, а начать все заново или снова вернуться к тем главам, которые уже были закрыты.

Это существенное усложнение процедуры.

В то же время, по новым правилам тот, кт тяжело работает, имеет шанс завершить переговоры о присоединении даже быстрее, чем это происходит по нынешним правилам.