Россию нельзя ставить в угол, как "ученика в школьном классе" - посол Франции

Этьен де Понсен считает, что не говорить с РФ не было хорошей тактикой и стратегией.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет, что нельзя ставить Россию в угол, как "ученика в школьном классе", нужен диалог.

Об этом дипломат сказал в интервью "Громадському".

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В частности, посол сказал, что точкой отсчета для президента Франции Эммануэля Макрона было то, что предыдущие отношения с Россией не могли продолжаться. "Ситуация, в которой мы не говорили с россиянами, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию - это все не было хорошей тактикой и стратегией", - сказал де Понсен

"Изначальным стремлением президента Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности, с Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким соблюдением условий такого диалога", - сказал де Понсен.

Он отметил, что позиция Франции абсолютно не изменилась ни относительно территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались.

В этой связи посол подчеркнул, что Франция выступает за требовательный диалог, который должен приносить результаты.

"Ведь мы видим возвращение к "нормандскому формату". Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским", - заявил посол.

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - подчеркнул де Понсен.