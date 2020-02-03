Украина будет бороться с организацией Гюлена, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота

Президент Украины передал руководителю СБУ информацию относительно членов организации FETO.

Украина и Турция договорились совместно бороться с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по утверждению турецких властей, подозревается в попытке совершения государственного переворота 15 июля 2016 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

«Мы рассмотрели вопросы безопасности и борьбы с террористической организацией FETO (связанная с проповедником Фетхуллахом Гюлена, живет в США - УНИАН). Мы договорились и увидели, что полностью совпадают наши мнения в такой необходимости», - сказал Эрдоган.

В свою очередь, Зеленский отметил, что сегодня в рамках переговоров было уделено много времени о запрете организации, связанной с проповедником Гюлена, и которая имеет отношение к некоторым учебных заведениям в Украине.

«Говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией. Много лет он не решался. Сегодня я получил очень подробные, кстати, очень подробные факты от президента Эрдогана. Даже скажу вам откровенно - есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал нашему руководителю Службы безопасности Украины, который должен этим вопросом заниматься», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота. Группа военных провозгласила, что «полностью» взяла власть в свои руки и заявила о введении военного положения и комендантского часа. В ответ президент Эрдоган призвал людей выходить на улицы, турки массово вышли на улицы против военных, которые пытались осуществить государственный переворот.

По разным данным, погибло от 248 до 268 человек. После подавления путча Эрдоган назвал его главным заговорщиком Фетхуллаха Гюлена – своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называет его лидером террористической организации.