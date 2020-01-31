Зеленский заявил о готовности Украины развивать новые формы партнерства со США в сфере безопасности

Зеленский и Помпео обсудили возможность усиления ВМС Украины благодаря катерам класса "Айленд".

Президент Владимир Зеленский заявляет о готовности Украины развивать новые формы партнерства с Соединенными Штатами Америки в сфере безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с государственным секретарем США Майком Помпео пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Мы ценим вашу поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины и поставке оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений. Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности», - сказал Зеленский.

Он добавил, что «это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin».

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«Речь велась (во время переговоров) и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса «Айленд» и укреплении противовоздушной обороны, где мы готовы рассматривать функции закупки необходимых вооружений. Украина активно взаимодействует с нашими американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности. Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США», - отметил президент.