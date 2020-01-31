Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе (фото, видео)

У Помпео в Киеве еще запланированы встречи.

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. 31 января политик возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" возле Михайловского златоверхого монастыря в Киеве.

Накануне американский дипломат провел встречу с министром МИД Украины Вадимом Пристайком.

У Помпео в Киеве еще запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и с коллективом посольства США в Украине.

Как сообщал УНИАН, Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 его поездку перенесли Помпео отложил свой визит в Украину: что случилось за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).

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Однако визит Помпео в Украину именно сейчас, в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа, может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной, но и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не повлечет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).