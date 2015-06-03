Аналитики: Кремль пытается применить тактику "троянского коня"

20:55, 03 июня 2015
Политика
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Попытка реинтеграции оккупированных территорий рискует создать на нынешнем этапе катастрофические последствия социального, экономического, криминогенного, военного и политического характера для официального Киева. 

REUTERS

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

"Мы полагаем, что целенаправленные обстрелы бандформированиями жилых кварталов, инфраструктуры и т.д. в сочетании с обработкой населения через каналы пропаганды имели целью сформировать и закрепить в сознании населения, оставшегося на оккупированных территориях, образ Украины, как карателя и оккупанта", - говорится в отчете.

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"По нашим оценкам, относительно безопасный процесс реинтеграции станет возможным только в случае возобновления роста экономики, снижения безработицы, и выхода внешнеторгового баланса в профицит на территории Украины вне АТО. Снижение рисков реинтеграции напрямую связано с ростом экономики Украины, активностью внутренних и внешних инвесторов, повышением покупательной способности населения", - сообщают аналитики. 

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