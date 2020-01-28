Зеленский оскорбил словами о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в РФ считают заявление президента Украины Владимира Зеленского «ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов».

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил россиян словами о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян, граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», - сказал Песков.

Читайте также"Путин сдаст "ЛДНР": экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова

По его словам, «это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами».

«Поэтому мы не приемлем это заявление – считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что не будет прогнозировать, как это заявление Зеленского может повлиять на отношение между РФ и Украиной.

«Вы знаете, что, несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав государств, отношения далеки от устойчивого тренда нормализации. К нашему сожалению», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Зеленский добавил, что «сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие».

По словам президента Украины, только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.