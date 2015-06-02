Климкин назвал список европейских политиков, которым РФ запретила въезд, "списком светлых людей"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал список европейских политиков, которым Россия запретила въезд, «списком светлых людей».

Об этом Климкин написал в Твиттере.

"Черный список РФ" - список светлых людей. Типично и для других вопросов, когда у них белое называют черным, а черное белым», - написал министр.

"Черный список РФ" - список светлых людей. Типично и для других вопросов, когда у них белое называют черным, а черное белым. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2015

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Как сообщал УНИАН, Россия передала Евросоюзу «черный список» из 89 человек, среди которых бывший еврокомиссар Штефан Фюле, депутаты Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, Ребекка Хармс, Ежи Бузек, Ги Верхофстадт, которым запретила въезд на свою территорию.

В ЕС такое решение считают необоснованным.