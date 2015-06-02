Процесс объединения общин в Украине надо начинать с пилотных регионов - депутат

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат, член депутатской группы «Возрождение» Олег Кулинич. По его словам, сегодня сути новых принципов самоуправления не понимают большинство представителей общин на местах, а инфраструктура страны не готова к реализации этой масштабной реформы.

«Абсолютное большинство людей не понимает ничего. Это при том что уже к 15 июля новые общины должны подать заявки на финансирование в следующем году. Качество и доступность административных услуг должен быть не ниже, чем до объединения. Мы часто слышим об опыте Польши. Но там сначала сделали работающие электронные сервисы, качественные дороги, а потом объединили общины. Что же у нас? Человек преклонного возраста будет вынуждена ехать за 30 км за справкой на автобусе, который в лучшем случае ходит два раза в неделю. А сколько времени, нервов и средств займет оформление юридических документов. Кому нужна такая реформа? », - пояснил Олег Кулинич.

По мнению депутата, сегодня процесс объединения общин на самом деле проходит в виде не децентрализации, а централизации. А общинам вместо того, чтобы предоставлять полномочия райадминистраций, предоставляют полномочия сельсоветов, которые впоследствии ликвидируют.

«Сельские головы испытывают существенное давление со стороны исполнительной власти в этом вопросе. Доходит до шантажа: не будете объединяться – не получите финансирования», - добавил парламентарий.

Наибольший удар, по его словам, испытывают малые сельсовета.

«В результате реформы каждое пятое село будет забыто и уничтожено. Ведь там, где нет сельсовета – нет села», - убежден представитель депгруппы «Возрождение».

«Депутатская группа «Возрождение» предлагает приостановить процесс добровольно-принудительного объединения общин, выбрать пилотные проекты в каждой области, в каждом районе. И только если эксперимент будет иметь успех – объединять общины. Иначе за абсолютно непродуманную политику нас ждет новый коллапс местного самоуправления», - заявил Олег Кулинич.