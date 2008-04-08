Эксперт утверждает, что киевская власть с землей обошлась грамотно

Специалисты подтверждают, что экономические последствия принятых Киевсоветом решений в сфере земельных отношений свидетельствуют в интересах действующей власти, заявляет директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил: „То, что сегодня дискуссии вокруг земельных вопросов в Киеве приобретают дополнительную актуальность, - не удивительно. В Киеве набирает оборотов избирательная кампания, поєтому естественно, что все политические силы ищут не только темы для собственного пиара, но и пытаются любім способом „очернить” конкурентов в глазах избирателей. И это понятно, ведь все партии и блоки, идущие на выборы, не имеют о чем отчитываться перед киевлянами. Наиболее легким выходом в такой ситуации является критика власти, которая отработала только два года и, понятно, еще многого не сделала из запланированного на пятилетний срок”.

„Поэтому, - добавил эксперт, - можно, как, к сожалению, у нас принято, попробовать повесить на нее ошибки предшественников и одновременно обвинить в якобы несостоятельности решить соответствующие проблемы”.

„Если в целом оценивать ситуацию с судебными исками со стороны политических оппонентов городской власти относительно решений Киевского городского совета, то я бы не назвал эту тактику выигрышной. Хотя, очевидно, она уже положена в основу их предвыборной кампании”, - отметил В.КУЛИК.

По его словам „авторитетные профессиональные экономисты подтверждают, что экономические последствия принятых Киевсоветом решений, в том числе и в сфере земельных отношений, свидетельствуют как раз в интересах действующей власти”.

„Как подчеркивает доктор экономических наук, профессор Александр МЕНДРУЛ, - напомнил В.КУЛИК, - строительство жилых домов на месте сельхозполей на территории Киева, которые длительное время не использовались по назначению и превратились в стихийные свалки, даст возможность возвести около 14 млн. кв. м жилья. Это, в свою очередь, обеспечит удешевление столичной недвижимости и выделения социального жилья 40 тыс. семей «очередников» за счет отчислений компаний-застройщиков. К тому же, обсуждаемое решение позволит в будущем обойтись без внутриквартальной застройки, которая часто становится причиной недовольства киевлян, а также обеспечить сохранение всех зеленых зон столицы. Вместо этого город будет строить комфортные и правильно спланированные микрорайоны на новоосваиваемых территориях”.

Также, по словам эксперта „есть и другая сторона медали, которая имеет ярко выраженный лоббистский аспект. Дело в том, что тему решений Киевсовета от 1 октября до последнего времени наиболее активно раскручивало окружение КЛИЧКО. И до недавнего времени такая позиция во многих не вызывала подозрений относительно ее неискренности. Впрочем, настоящие причины такого поведения становятся очевидными после обнародования Виталием КЛИЧКО в воскресенье, 6 апреля, своего избирательного списка в Киевсовет. Убежден, что настоящим сюрпризом для многих стало появление в его верхней части представителей бывшей киевской власти времен Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, а также представителей большого строительного бизнеса, которые во времена предыдущего мэра были основными субъектами земельного деления. Другими словами, после открытия В.КЛИЧКО своего избирательного списка становится понятным – судебные иски и волокита вокруг земельных вопросов являются ничем иным как попытками старой власти свести счеты с нынешней городской властью и активно начать возвращение теневых схем в сферу землеотвода, земельного распределения и перераспределения бюджетных средств, не дождавшись даже результатов выборов мэра и Киевсовета”.

В.КУЛИК отметил: „Именно это прояснивает и поведение команды КЛИЧКО в ходе судебного процесса. Заседания, а точнее, их затягивание, очевидно, продиктованы раскручиванием «земельной темы». Поскольку окружение КЛИЧКО прекрасно понимает пользу таких решений Киевсовета для киевлян и Киева в целом, то можно сделать вывод, что критика земельной политики городской власти, которая положена в основу их предвыборной кампании, является ничем иным как избирательной технологией. К сожалению, сегодня политические силы могут рассчитывать на то, что подобная технология будет работать в результате достаточно низкого уровня осведомленности киевлян относительно реальной ситуации и реальных экономических последствий решений городской власти. Поэтому отсутствие надлежащего информирования общественности остается существенной ошибкой действующей столичной власти”.

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета от 1 октября 2007 года. По данным Блока Кличко, это решение о передаче в частную собственность или постоянное пользование свыше 4% столичной земли, общая стоимость которой превышает 10 млрд. дол.