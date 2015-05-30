Саакашвили анонсировал масштабные кадровые перестановки в руководстве Одесчины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами, после официального вступления в должность. По его словам, он получил согласие президента Петра Порошенко на кардинальные изменения в руководящем составе области.

«Прошу одесситов, а население считаю своим основным начальником, дать мне шанс на преобразования. В частности, на привлечение на руководящие посты молодых людей, которых будем привлекать через открытые конкурсы», - сказал Саакашвили.

Он акцентировал, что приоритет будет отдан достойным, честным и профессиональным людям.

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По его словам, нужны новые лица, новые инициативы, необходимо сделать все для привлечения в регион не только значительного количества туристов, а и многих инвесторов.

«Мы также будем жестко контролировать расходование бюджетных средств», - сказал новый глава ОГА, уточнив, что именно в данной сфере имеется множество лазеек для злоупотреблений.

Кроме того, Саакашвили в числе приоритетов своей деятельности в ближайшей перспективе наведение порядка в работе местной таможни, отметив, что получил на это «мандат» от президента Украины. Саакашвили акцентировал, что «кумовства не будет».

Новый председатель Одесской ОГА намерен вплотную заняться проблемой с ремонтом автомобильных дорог в области, которые пребывают в ужасном состоянии.

«Когда люди увидят, что власти работают, государство о них заботится, сепаратистские настроения исчезнут сами по себе», - заверил Саакашвили.