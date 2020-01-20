Офицер США: Трамп "задушит" Путина во время второго президентского срока

По мнению офицера, Трамп понимает важность Украины.

В случае избрания в США Дональда Трампа на второй президентский срок он "задушит" президента России Владимира Путина.

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Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

При этом он заявил, что рейтинг Трампа вырос и он имеет высокие шансы на победу.

«В России ты знаешь, кто будет президентом еще до выборов. В Америке ты не знаешь, кто будет президентом, пока не состоятся выборы. Я надеюсь, что Трамп выиграет снова. Его рейтинг вырос. И вот, когда он будет президентом во второй раз, тогда все - пристегнитесь ремнями безопасности. Потому, я надеюсь, ситуация сильно изменится, когда он снова станет президентом - и в отношении к России, и в отношении Украины», – сказал Табах, уточнив, что отношение к Украине будет лучше, «ведь в этот раз уже будет видно, что Украина не принимает участия в наших выборах на стороне одного из кандидатов».

«Я думаю, что Трамп знает важность Украины, иначе он бы не делал то, что делает, не дал бы летальное оружие так быстро. И, я думаю, он "задушит" Путина во время второго президентского срока», – добавил Табах.