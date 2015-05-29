Боевики на Донбассе вооружены лучше некоторых европейских армий – глава МИД Литвы

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Reuters, пишет Украинская правда.

По его словам, информация о том, что РФ двигает свои войска в направлении Донецка и Мариуполя, является правдивой.

"Мы обеспокоены этой концентрацией войск, и это большие цифры", - подчеркнул Линкявичюс.

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"Эти группировки, сепаратисты, оборудованы лучше, чем некоторые европейские армии", - отметил он.

Линкявичюс также выразил мнение, что пророссийские сепаратисты в Украине используют временное затишье в военных действиях, чтобы перегруппироваться, а не для де-эскалации.

Он также подчеркнул, что жизненно важно продолжать оказывать давление на Россию при помощи санкций и дипломатической изоляции.

"Если мы не будем продолжать давление... это будет сигналом (для России) действовать", - сказал он.

"Если они не прекратят поддержку, не остановят поставки оружия, включая тяжелое вооружение, танки ... мы не можем говорить о каком-то прогрессе, любых изменениях в политике", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Напомним, согласно материалам доклада российского оппозиционера Бориса Немцова, опубликованном после его убийства, все ключевые военные успехи пророссийских боевиков на Донбассе были обеспечены частями российской армии.

Согласно докладу, только в боях под Дебальцево Донецкой области в январе-феврале 2015 погибли 70 российских десантников, под Иловайськом погибли около 150 российских солдат.

Также там утверждается, что вербовку, вооружение и переброску на Донбасс боевиков-"добровольцев" осуществляет российская власть.

О присутствии частей российской регулярной армии на востоке Украины неоднократно заявляли власти Украины, стран ЕС, США и в командовании НАТО. Россия все обвинения и доказательства отвергает, заявляя, что российские граждане, которые воюют в Украине, это добровольцы, которые уволились со службы в армии или взяли отпуск, и самостоятельно приобрели или захватили оружие.

Согласно последним данным штаба АТО, обнародованным 23 мая, на оккупированных территориях Донбасса находятся около 8860 российских военных.