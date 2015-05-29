Штайнмайер предостерег от новой эскалации конфликта на Донбассе

Как сообщает Deutsche Welle, по словам министра, «кризис еще далеко не решен. Постоянные нарушения режима прекращения огня несут с собой опасность новой военной эскалации».

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29-30 мая состоится визит Штайнмайера в Украину. Он намерен посетить Киев и Днепропетровск. Сегодня запланированы встречи главы МИД с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Речь пойдет, в частности о достижении прогресса в реализации Минских договоренностей, отмечает DPA.

Штайнмайер также пообещал поддержку Киеву со стороны Берлина на пути воплощения реформ в Украине. По его словам, «Украина заслуживает настоящий шанс иметь возможность сейчас полноценно реализовать необходимые глубокие реформы. Для этого необходима сильная политическая воля власти в Киеве, но также и активная и долговременная помощь со стороны международного сообщества».

В Днепропетровске Штайнмайер намерен встретиться с представителями Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая работает на Донбассе. Перед визитом Штайнмайер в очередной раз подчеркнул на необходимости обеспечить международным наблюдателям «стопроцентный доступ в зону противостояния на востоке Украины».