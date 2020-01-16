Сбитие самолета МАУ: в Иране завершилась идентификация тел погибших украинцев

По предварительной информации, передать тела 11 погибших украинцев планируется до 19 января.

В Иране завершилась идентификация тел граждан Украины, погибших во время авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" возле аэропорта Тегерана.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

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"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину. По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года", - сказано в сообщении.

В МВД напомнили, что 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии.

Сейчас 2 эксперты-генетики МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.