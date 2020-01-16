Пленки Гончарука: в Управлении госохраны заявили, что не причастны к распространению аудиозаписей

В УГО также опровергли осуществления прослушивания высших должностных лиц.

В Управлении государственной охраны заявили, что не причастны к распространению в социальных сетях аудиозаписей якобы с совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

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Об этом говорится в сообщении на странице УГО в Facebook.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В УГО отметили, что военнослужащие управления и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Как известно, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова и другие должностные лица. Они вроде обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.

После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

Заместитель руководителя Офиса президента Кузнецова позже заявила, что голос на аудиозаписях ей не принадлежит.