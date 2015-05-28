Путин о скандале со взятками за проведение ЧМ в России: "Не знаю. Нас это не касается"

Об этом глава российского государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, в частности, о том, могут ли эти скандалы отразиться на проведении чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году, пишет ТАСС.

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"Не знаю. Нас это не касается", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, накануне Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.