Путин о скандале со взятками за проведение ЧМ в России: "Не знаю. Нас это не касается"
12:35, 28 мая 2015Политика
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что скандал вокруг ареста чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в Швейцарии не имеет отношения к России.
REUTERS
Об этом глава российского государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, в частности, о том, могут ли эти скандалы отразиться на проведении чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году, пишет ТАСС.
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"Не знаю. Нас это не касается", - сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, накануне Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.
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