Дочь Литвина открыла магазин роскоши на четыре этажа (фото)

В центре столицы неподалеку от фешенебельной гостиницы открыл двери новый магазин. Самыми примечательными в новом заведении являются две вещи. Во-первых находится он в помещении исторической усадьбы 1860-го года. А во-вторых, принадлежит этот магазин роскоши дочеры бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Магазин - это четыре этажа дорогих марок, белый рояль для декора и живые манекены в витринах, во всяком случае, на время презентации.

TabloID