Дочь Литвина открыла магазин роскоши на четыре этажа (фото)
16:14, 07 апреля 2008Политика
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Отец пришел поздравить
В центре столицы неподалеку от фешенебельной гостиницы открыл двери новый магазин. Самыми примечательными в новом заведении являются две вещи. Во-первых находится он в помещении исторической усадьбы 1860-го года. А во-вторых, принадлежит этот магазин роскоши дочеры бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Магазин - это четыре этажа дорогих марок, белый рояль для декора и живые манекены в витринах, во всяком случае, на время презентации.
Живые манекены в витринах
Мама поддерживает дочь в ответственный момент
Отец пришел поздравить хозяйку магазина
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