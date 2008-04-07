Союз секретарей местных советов обратился с письмом к Президенту

Союз секретарей местных советов Ассоциации городов Украины и общин выражает глубокую обеспокоенность широкомасштабным наступлением на местное самоуправление и права общин, которое началось в Украине.

Об этом идет речь в открытом письме Союза к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Верховной Раде и Кабинету министров, текст которого передан агентству УНИАН.

В письме выражается убеждение, что единственным источником власти является общество, и именно ему принадлежит право оценивать работу местной власти и власти в целом. Каждый депутат, каждый городской председатель постоянно должен делами доказывать, что он является достойным выбора граждан.

Союз отмечает, что уровень эффективности работы каждого городского председателя или совета может быть оценен лишь на очередных выборах, результат которых напрямую будет зависеть от того, чувствуют ли местные жители реальную защиту их интересов со стороны местной власти.

"Однако сегодня волю избирателей в разных уголках Украины начинает подменять политическая целесообразность в угоду определенным политическим силам. Это произошло в Сумах, в Николаеве, в Тернополе. Киев стал испытательной площадкой технологии политического рейдерства в отношении власти на местах и игнорирования выбора общества, его конституционных прав избирать подотчетную и подконтрольную власть.

Мы не можем смириться с тем, что в действиях, как правительства, так и Верховной Рады Украины, содержатся целенаправленные и сознательные атаки на местное самоуправление. Этот «политический курс» осуществляется вопреки Конституции и законам Украины, игнорирует нормы и принципы Европейской хартии местного самоуправления, которая является неотъемлемой составляющей украинского законодательства", говорится в письме.

Союз секретарей местных советов Ассоциации городов Украины призывает Президента, парламента и правительства сформировать согласованные подходы для выхода из сложившейся ситуации и недопущения ее повторения в будущем.

По убеждению авторов письма, первоочередными шагами навстречу местному самоуправлению со стороны всех органов государственной власти должны стать:

обязательное согласование проектов законов и других нормативных актов относительно местного самоуправления с Ассоциацией городов Украины и общин;

пересмотр принципов формирования расходной части государственного бюджета в направлении повышения финансовой самостоятельности общин;

скорейшая отмена императивного мандата для депутатов местных советов и введение мажоритарной системы выборов в местные советы.

Как отмечает Союз секретарей городских советов Ассоциации городов Украины и общин, "системное решение вопросов, связанных с развитием самоуправление в Украине, возможно лишь в рамках конституционного процесса. Реформа местного самоуправления, которая должна стать одной из основных составляющих обновленной Конституции, должна бесповоротно изменить акцент на выразительное усиление общин как реальных ячеек народовластия и демократии в Украине".