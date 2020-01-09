Швеция готова помочь "всеми возможными средствами" в расследовании катастрофы самолета возле Тегерана

В результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины и 10 - Швеции.

Премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен заявил о готовности Стокгольма помочь в расследовании обстоятельств и причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Читайте такжеЗеленский обсудил с президентом Афганистана катастрофу украинского самолета вблизи Тегерана

Об этом Лёвен сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечается, что Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

«Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - добавил Зеленский.

В свою очередь Лёвен от имени народа Швеции выразил соболезнования украинцам и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования причин катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.