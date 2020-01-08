США заявили о готовности помогать Украине в связи с крушением самолета в Иране

В США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США готовы предоставить Украине всю возможную помощь в связи с крушением самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта «Имам Хомейни» (Тегеран).

Об этом говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента США.

В частности, он заявил, что Государственный департамент США выражает глубокие соболезнования семьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.

"Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - подчеркнул Помпео.

Читайте такжеКатастрофа украинского "Боинга": Иран намерен самостоятельно расшифровывать данные "черных ящиков"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.