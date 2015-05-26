Российский оппозиционер Яшин предложил сделать Крым общим для Украины и России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яшин сказал в Киеве во время презентации доклада о военном конфликте на востоке Украины «Путин. Война».

По мнению Яшина, чтобы решить проблему Крыма в межгосударственных украинско-российских отношениях, необходимо, чтобы в России сменился политический режим.

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"Мы прекрасно понимаем, что пока Путин находится у власти, Крым будет камнем преткновения в российско-украинских отношениях. Это факт. Пока Путин находится в Кремле, пока Путин находится у власти, мы решить эту проблему не сможем. Эту проблему придется решать новым российским властям, которые так или иначе придут на смену Путину. Крым был присоединен к России криминальным путем. Фактически речь шла об оккупации", - сказал Яшин.

Вместе с тем он обратил внимание, что в Крыму было много людей, которые поддерживали действия Путина.

"Полностью игнорировать позицию этих людей весьма опасно, это может привести к кровопролитию", - считает оппозиционер.

По его мнению, главное в будущих переговорах между украинскими и российскими властями состоит в том, чтобы, с одной стороны, - не допустить кровопролития, а с другой - чтобы действительно достичь компромисса.

"Я вполне допускаю, что одним из вариантов выхода из этого кризиса может быть создание такой территории в Крыму, на которую бы распространялся суверенитет России и суверенитет Украины, если это будет устраивать наших украинских друзей, и если это гарантирует то, что кровь не будет проливаться", - отметил Яшин.

Он высказал уверенность, что, если этот вариант будет дружелюбно воспринят украинским обществом, тогда возможно будет убедить российское общество в приемлемости такого компромисса.

При этом Яшин считает очень важным условия, на которых будет разрешаться крымский вопрос, но они на сегодняшний день не созданы.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный референдум о самоопределении. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% из числа принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Западные страны не признают права РФ на Крым и в связи с этим ввели санкции против российских чиновников, бизнесменов и юридических лиц.