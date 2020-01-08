Washington Post: Зеленский достигает успеха, не смотря на злоупотребление Трампа

Не смотря на все упреки от Белого Дома, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарной и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский получил очередную пощечину от администрации Трампа на прошлой неделе, когда Госсекретарь Помпео отменил свой запланированный визит в Киев.

Об этом говорится в статье Washington Post.

"Даже не смотря на то, что Помпео имел уважительную причину – обострение кризиса в Иране – Зеленский все равно имел все основания чувствовать себя оскорбленным. Жестокое поведение со стороны Вашингтона, которое началось еще с инаугурации в мае прошлого года, не ослабевает даже после того, как Президент Трамп попытался требовать вмешательства Украины в выборы 2020 года. Но мы видим неожиданные хорошие новости: не смотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он пришел к власти в качестве абсолютного политического неофита в одной из наиболее проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарной и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха", - говорится в статье.

Издание отмечает, что украинская экономика стремительно растет: экспорт и внутренние показатели повышаются, инфляция упала, а зарплаты украинских граждан выросли почти на 10 процентов в год. Как отмечает Джеймс Брук с Ukraine Business News, украинская валюта, гривна, растет быстрее, чем любая другая в мире.

МВФ дал предварительное согласие на новый кредитный пакет, который может стимулировать иностранные инвестиции. Ключевые антикоррупционные меры были поддержаны парламентом, ожидается принятие крупных экономических реформ, учитывая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли.

На прошлой неделе украинское телевидение захватили новости по полному слез воссоединению, когда украинские военнопленные, которые содержались в России в течение нескольких лет, вернулись домой. Войска по обе стороны фронтовых линий отступили назад. Между тем, Россия согласилась заплатить Украине 7 млрд долл. США в течение следующих пяти лет за транзит газа, а также 2,9 млрд долл. США за урегулирование предыдущих споров, говорится в статье.

"До того, как занять должность, 41-летний Зеленский был комедийным актером, и весь его предыдущий опыт заключался в том, что он играл роль президента на телевидении. Тем не менее, впервые с 2005 года больше украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, чем тех, что думают, что в неправильном. В государстве, где политическая коррупция приобрела катастрофические масштабы, 62% заявляют, что доверяют новому президенту. Владимир Путин, но не Трамп, заметил это. Он уже согласился с Владимиром Зеленским совершить два обмена пленными и обсудил третий во время новогоднего телефонного разговора. Он принял газовое соглашение, отказавшись от прежних попыток задушить Украину прекращением зимних поставок газа", - пишет издание.

«Путин вполне доволен» иметь дело с Зеленским, говорит Андерс Аслунд, эксперт по Украине в Атлантическом Совете. «Путин полностью презирал Петра Порошенко», предыдущего президента Украины «за то, насколько он коррумпирован. Он не видит этого в Зеленском». Желание Путина подчинить Украину не уменьшается. Впрочем, несмотря на недостаток опыта, Зеленский доказал, что не станет легкой добычей Кремля. На саммите в Париже в прошлом месяце, где были Путин, Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануель Макрон, созванном для обсуждения выполнения мирного плана для восточной Украины, который давно зашел в тупик, Зеленский «пытался отстоять определенные «красные линии» для Украины», такие как восстановление украинского контроля над границей с Россией, сообщает аналитик Владимир Сокор. «Даже самые ярые критики Зеленского почувствовали уверенность», написал Сокор в «Eurasia Daily Monitor», что выдается неправительственной организацией «Jamestown Foundation».

"Для тех, кто занимается коррупцией, остается единственный вопрос в отношении Зеленского – будет ли он независимым от Игоря Коломойского, олигарха, который поддерживал телевизионную карьеру Зеленского и его кандидатуру на президентских выборах, и который пытается восстановить контроль над крупнейшим банком Украины, несмотря на обвинения в его хищении. Единого мнения пока нет. Но пока, отмечает Дэвид Крамер, эксперт по вопросам Украины в Международном университете Флориды, Зеленский, «кажется, держится от Коломойского на расстоянии»", - говорится в статье.

Издание напоминает, что в течение десятилетий американские администрации, сменявшие друг друга, пытались убедить украинских президентов действовать именно таким образом, но в основном без больших успехов. Однако сейчас, когда Зеленский делает фактически все, о чем когда-то только мог мечтать Государственный департамент, наблюдается вакуум американского присутствия в Киеве. Временный посол Вильям Тейлор оставил свою должность на прошлой неделе, после показаний о давлении Трампа на Зеленского, и пока что нет кандидата на его замену. Также нет замены Курту Волкеру, специальному представителю по вопросам Украины, который подал в отставку и выступил с показаниями. Сейчас Помпео отменил два своих визитах в течение двух месяцев.

"Похоже, что наиболее влиятельным американцем, который занимается Украиной, является личный адвокат Трампа, Рудольф Джулиани, который сотрудничает в Украине с противниками Зеленского и про-путинскими силами, в том числе с наиболее коррумпированными в стране олигархами и политиками. Он все еще пытается собрать грязь на Джо Байдена. Сам Трамп приторговывает российской пропагандой о якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 года. Между тем, Зеленский, который хочет добиться визита в Белый дом, все еще ждет. Трудно не сделать вывод, что Администрация Трампа не в восторге от того, что в Украине наконец появился компетентный президент", - говорится в материале.