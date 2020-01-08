Washington Post: Зеленский достигает успеха, не смотря на злоупотребление Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил очередную пощечину от администрации Трампа на прошлой неделе, когда Госсекретарь Помпео отменил свой запланированный визит в Киев.
Об этом говорится в статье Washington Post.
"Даже не смотря на то, что Помпео имел уважительную причину – обострение кризиса в Иране – Зеленский все равно имел все основания чувствовать себя оскорбленным. Жестокое поведение со стороны Вашингтона, которое началось еще с инаугурации в мае прошлого года, не ослабевает даже после того, как Президент Трамп попытался требовать вмешательства Украины в выборы 2020 года. Но мы видим неожиданные хорошие новости: не смотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он пришел к власти в качестве абсолютного политического неофита в одной из наиболее проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарной и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха", - говорится в статье.
Издание отмечает, что украинская экономика стремительно растет: экспорт и внутренние показатели повышаются, инфляция упала, а зарплаты украинских граждан выросли почти на 10 процентов в год. Как отмечает Джеймс Брук с Ukraine Business News, украинская валюта, гривна, растет быстрее, чем любая другая в мире.
МВФ дал предварительное согласие на новый кредитный пакет, который может стимулировать иностранные инвестиции. Ключевые антикоррупционные меры были поддержаны парламентом, ожидается принятие крупных экономических реформ, учитывая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли.
На прошлой неделе украинское телевидение захватили новости по полному слез воссоединению, когда украинские военнопленные, которые содержались в России в течение нескольких лет, вернулись домой. Войска по обе стороны фронтовых линий отступили назад. Между тем, Россия согласилась заплатить Украине 7 млрд долл. США в течение следующих пяти лет за транзит газа, а также 2,9 млрд долл. США за урегулирование предыдущих споров, говорится в статье.
"До того, как занять должность, 41-летний Зеленский был комедийным актером, и весь его предыдущий опыт заключался в том, что он играл роль президента на телевидении. Тем не менее, впервые с 2005 года больше украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, чем тех, что думают, что в неправильном. В государстве, где политическая коррупция приобрела катастрофические масштабы, 62% заявляют, что доверяют новому президенту. Владимир Путин, но не Трамп, заметил это. Он уже согласился с Владимиром Зеленским совершить два обмена пленными и обсудил третий во время новогоднего телефонного разговора. Он принял газовое соглашение, отказавшись от прежних попыток задушить Украину прекращением зимних поставок газа", - пишет издание.
«Путин вполне доволен» иметь дело с Зеленским, говорит Андерс Аслунд, эксперт по Украине в Атлантическом Совете. «Путин полностью презирал Петра Порошенко», предыдущего президента Украины «за то, насколько он коррумпирован. Он не видит этого в Зеленском». Желание Путина подчинить Украину не уменьшается. Впрочем, несмотря на недостаток опыта, Зеленский доказал, что не станет легкой добычей Кремля. На саммите в Париже в прошлом месяце, где были Путин, Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануель Макрон, созванном для обсуждения выполнения мирного плана для восточной Украины, который давно зашел в тупик, Зеленский «пытался отстоять определенные «красные линии» для Украины», такие как восстановление украинского контроля над границей с Россией, сообщает аналитик Владимир Сокор. «Даже самые ярые критики Зеленского почувствовали уверенность», написал Сокор в «Eurasia Daily Monitor», что выдается неправительственной организацией «Jamestown Foundation».
"Для тех, кто занимается коррупцией, остается единственный вопрос в отношении Зеленского – будет ли он независимым от Игоря Коломойского, олигарха, который поддерживал телевизионную карьеру Зеленского и его кандидатуру на президентских выборах, и который пытается восстановить контроль над крупнейшим банком Украины, несмотря на обвинения в его хищении. Единого мнения пока нет. Но пока, отмечает Дэвид Крамер, эксперт по вопросам Украины в Международном университете Флориды, Зеленский, «кажется, держится от Коломойского на расстоянии»", - говорится в статье.
Издание напоминает, что в течение десятилетий американские администрации, сменявшие друг друга, пытались убедить украинских президентов действовать именно таким образом, но в основном без больших успехов. Однако сейчас, когда Зеленский делает фактически все, о чем когда-то только мог мечтать Государственный департамент, наблюдается вакуум американского присутствия в Киеве. Временный посол Вильям Тейлор оставил свою должность на прошлой неделе, после показаний о давлении Трампа на Зеленского, и пока что нет кандидата на его замену. Также нет замены Курту Волкеру, специальному представителю по вопросам Украины, который подал в отставку и выступил с показаниями. Сейчас Помпео отменил два своих визитах в течение двух месяцев.
"Похоже, что наиболее влиятельным американцем, который занимается Украиной, является личный адвокат Трампа, Рудольф Джулиани, который сотрудничает в Украине с противниками Зеленского и про-путинскими силами, в том числе с наиболее коррумпированными в стране олигархами и политиками. Он все еще пытается собрать грязь на Джо Байдена. Сам Трамп приторговывает российской пропагандой о якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 года. Между тем, Зеленский, который хочет добиться визита в Белый дом, все еще ждет. Трудно не сделать вывод, что Администрация Трампа не в восторге от того, что в Украине наконец появился компетентный президент", - говорится в материале.