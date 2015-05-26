В Комитете ВР по противодействию коррупции выступают за отставку Авакова
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявляет, что комитет выступает за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соболев сказал во время семинара на тему: "Как эффективно бороться с коррупцией в Украине? Передовая практика из Финляндии".
"Мы инициировали отставку генерального прокурора. Сейчас мы концентрируем все усилия для того, чтобы в отставку ушел нынешний министр внутренних дел" - отметил Соболев.
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Такую позицию, по его словам, в комитете отстаивают за неэффективное противодействие коррупции внутри министерства, не говоря уже о борьбе с коррупцией за его пределами.
В этой связи он заявил, что "важно не только, чтобы Арсен Аваков покинул этот пост, а и, чтобы человек, пришедший ему на смену, был человеком, в котором общество уверено, что он способен, что он не обременен коррупционными связями".
Соболев объяснил, что необходимо, чтобы чиновники, особенно в правоохранительных органах, были борцами с коррупцией, а не руководителями, которые возглавляют коррупцию.
Также, по его словам, важным приоритетом должно стать улучшение антикоррупционного законодательства.