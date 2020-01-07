Премьер и спикер Верховной Рады поздравили украинцев с Рождеством

Сегодня отмечается Рождество Христово.

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Текст поздравления обнародован на странице главы правительства в Facebook.

Читайте такжеС Рождеством: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

«Искренне поздравляю с Рождеством! Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - ощутить рождественскую радость, заботу и уют!», - отметил Гончарук.

Он пожелал соотечественникам, чтобы в каждом доме царили мир и согласие, а Рождество подарило силу, веру и вдохновение на новый год.

«Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!», - добавил премьер.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в свою очередь, по случаю Рождества пожелал соотечественникам благополучия, счастья, взаимопонимания и любви.

Текст поздравления обнародован на сайте парламента.

«По давней традиции мы встречаем Рождество в семейном тепле и уюте, в окружении самых близких для нас людей. Этот праздник является поводом простить старые обиды, сказать самые важные слова родным и открыть свои сердца для других. Пусть сегодня каждая украинская семья объединится, а в домах воцарится мир и согласие», - отметил спикер.

Он пожелал Украине стабильности и стремительного развития, а каждому украинцу - достатка и благосостояния.

«Пусть Рождество принесет в ваши дома счастье, взаимопонимание и любовь. Христос родился! Славим Его!», - добавил Разумков.