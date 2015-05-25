В Госдуме РФ хотят направить в Украину «патриотически настроенных» адвокатов для защиты задержанных спецназовцев

Об этом говорится в запросе депутата Госдумы (фракция КПРФ) Валерия Рашкина в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Агентство УНИАН располагает текстом запроса.

«Кандидатом в члены ЦК КПРФ, адвокатом Московской области Дмитрием Аграновским сформирована команда патриотически настроенных адвокатов, готовых взять на себя защиту интересов граждан России Ерофеева и Александрова», - говорится в документе.

Рашкин предлагает рассмотреть возможность участия указанных адвокатов в защите интересов российских спецназовцев. Кроме того, он просит Лаврова проинформировать Госдуму о практических шагах, предпринимаемых МИД РФ по защите интересов российских военных.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.