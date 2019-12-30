В МИД РФ прокомментировали обмен пленными на Донбассе

Россияне приветствовали обмен и заявили, что рассчитывают на новый.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали вчерашний обмен пленными на Донбассе.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном в понедельник, 30 декабря.

Российские дипломаты заявляют, что обмен стал возможным после договоренностей в "нормандском формате" и "проявленной новым руководством Украины политической воли".

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском "Комплексе мер" принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Вечером в тот же день освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".