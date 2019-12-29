Берем к сведению: в ЕС сделали заявление по поводу обмена пленными украинцами

В Евросоюзе назвали обмен замечательным примером реализации одной из мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

Европейский союз принял во внимание тот факт, что обмен пленными, который состоялся 29 декабря на востоке Украины, включал подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 2014 года.

Читайте такжеМеркель и Путин отреагировали на обмен пленными на ДонетчинеОб этом говорится в заявлении представителя ЕС.

«Мы принимаем к сведению обмен лицами, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут расследоваться и дальше, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности», – говорится в заявлении.

В целом же в ЕС назвали сегодняшний обмен пленными прекрасным примером реализации одной из мер, согласованных на саммите «нормандской четверки» 9 декабря.

«Европейский союз ожидает, что все стороны будут и дальше наращивать этот импульс. Работа по реализации мер, согласованных на саммите, должна быть продолжена», – заявили в ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Прибытие украинцев в аэропорт «Борисполь» ожидается в 20.00.