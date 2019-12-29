Стало известно, когда освобожденные украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь"
17:37, 29 декабря 2019Политика
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Бывших украинских пленников будет встречать президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня бывшие узники боевиков прибудут в столицу / фото: Офис президента Украины
Освобожденные в рамках обмена украинцы прибудут в аэропорт «Борисполь» ориентировочно в 20:00.
Об этом стало известно из источников, приближенных к процессу.
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В частности, освобожденные украинские пленные уже выехали из КПВВ «Майорское» в Краматорск, после чего уже самолетом отправятся в столичный аэропорт «Борисполь», где их будет встречать президент Украины Владимир Зеленский.
Ожидается, что самолет с украинскими гражданами прибудет в аэропорт «Борисполь» ориентировочно в восемь часов вечера.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.
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