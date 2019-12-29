Стало известно, когда освобожденные украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь"

Бывших украинских пленников будет встречать президент Украины Владимир Зеленский.

Освобожденные в рамках обмена украинцы прибудут в аэропорт «Борисполь» ориентировочно в 20:00.

Об этом стало известно из источников, приближенных к процессу.

Читайте такжеВ рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек - Сивохо

В частности, освобожденные украинские пленные уже выехали из КПВВ «Майорское» в Краматорск, после чего уже самолетом отправятся в столичный аэропорт «Борисполь», где их будет встречать президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что самолет с украинскими гражданами прибудет в аэропорт «Борисполь» ориентировочно в восемь часов вечера.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.