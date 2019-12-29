СМИ об обмене пленными: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО - 139
13:55, 29 декабря 2019Политика
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СМИ сообщают, что обмен пленными закончен.
REUTERS
По информации СМИ, в рамках обмена Киеву отдадут 81 человека, в ОРДЛО - 139.
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Об этом сообщает 112.ua, ссылаясь на источник, участвующий в обмене удерживаемыми.
"139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен", - сказал источник сайта.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.
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