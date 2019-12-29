Активисты сворачивают акцию протеста под Лукьяновским СИЗО против обмена экс-"беркутовцев"

Как пояснил один из участников пикета, акция не достигла своей цели.

В Лукьяновском СИЗО в Киеве, где до сих пор продолжается пикет по недопущению обмена экс-беркутовцев "Черной роты", заявили о планах завершать акцию.

Об этом сообщил сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов, передает "Громадське".

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Он заявил о достигнутой цели акции и планах ее завершать.

"Эту информацию я прочитал только, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудие и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", - сказал Иванов.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс- "беркутовцы" включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ЛДНР".

Накануне вечером под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между протестующими и силовиками. Люди пытались заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной схватки, спецназу удалось оттеснить их, после чего из ворот СИЗО выехал микроавтобус.

По данным адвоката "беркутовцев" Игоря Варфоломеева, пятеро бывших бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане, привезли на обмен на КПВВ "Майорское".