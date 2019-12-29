"Экс-беркутовцев" привезли на обмен - СМИ

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко.

Пятеро бывших бойцов «Беркута», обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане, привезли на обмен на КПВВ «Майорское».

Читайте такжеВ «ДНР» недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на адвоката «беркутовцев» Игоря Варфоломеева.

«Они сидят в автобусе сейчас, на обмене», — сказал он журналистам.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

Накануне, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых фигурантов дела под личное обязательство.

Напомним, "экс-беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР».

Накануне вечером под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между протестующими и силовиками. Люди пытались заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной схватки, спецназу удалось оттеснить их, после чего из ворот СИЗО выехал микроавтобус.

Несмотря на это, митингующие провели под изолятором всю ночь и продолжают блокировать СИЗО даже сейчас.