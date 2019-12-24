По словам президента, он инициирует увольнение из-за того, что «в этих двух областях мы не увидели никакого результата».

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует увольнение председателей Закарпатской и Львовской ОГА Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил во время заседания Совета развития регионов и громад в Киеве.

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«Мы знаем, какая сложная ситуация с кадровой политикой в нашей стране и какие не очень высокие ... мягко говоря, маленькие заработные платы у многих чиновников на местном уровне, у председателей областных государственных администраций», - заявил он.

По словам президента, «мы знаем, что никто из вас (губернаторов - УНИАН) не берет взяток - это очень важный момент, а еще нужны, кроме этого, очень конкретные результаты, так как именно по результатам мы можем оценивать работу каждого из вас».

Глава государства, отметил, что «в конце этого года мы будем оценивать работу каждого». «Я хочу поблагодарить всех, поблагодарить двух председателей ОГА. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата. Поэтому я хочу поблагодарить председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации и Маркияна Мальского председателем Львовской ОГА.