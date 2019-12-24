"Провокация": спортклуб Порошенко отреагировал на скандал с камерами в раздевалках

Согласно заявлению спортклуба, к провокации могут быть причастны не только частные лица.

Заявление Госбюро расследований о якобы найденных скрытых камерах в раздевалках спортклуба «5 элемент», совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко, по мнению пресс-службы клуба, является "преступной провокацией и частью системной атаки на владельцев клубов".

Об этом говорится в заявлении спортклуба.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о перезагрузке ГБР, Трубу ждет отставка

«Клуб считает необходимым заявить, что событие не что иное, как преступная провокация и часть системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам», - говорится в сообщении.

По их мнению, к атаке могут быть причастны не только частные лица.

«Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку лиц. Главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни», - заявили в спортклубе.

Как сообщал УНИАН, по результатам санкционированных обысков в спортивном клубе “5 элемент” были выявлены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба.