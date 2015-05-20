Нелегитимный парламент Крыма отказался от обязательного изучения украинского языка в школах

"Вице-спикер" Ремзи Ильясов, который ранее настаивал на обязательном изучении в Крыму трех государственных языков (русского, украинского и крымско-татарского) предложил, помимо русского, ввести обязательное изучение на выбор украинского или крымско-татарского языков, сообщает Новости Крыма.

«Принципиальное предложение к рассматриваемому законопроекту касается статьи 11, которое заключается в следующем: в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Крым с русским языком обучения обеспечивается изучение украинского или крымско-татарского языка по выбору родителей как обязательного предмета не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации», - заявил Ильясов.

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Однако ни депутаты, ни представители "Общественной палаты Крыма" данное предложение не поддержали.