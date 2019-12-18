Комитет Рады не поддержал законопроект Зеленского о децентрализации

Ранее профильный комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня этот законопроект и направить его на заключение КС.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал президентский законопроект внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации.

Как передает корреспондент УНИАН, комитет не поддержал решение обратиться к комитету ВР по вопросам правовой политики, который является главным для предоставления заключения относительно президентского законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный №2598), с просьбой включить его в повестку дня сессии ВР девятого созыва и направить в Конституционный суд Украины для получения заключения относительно его соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

За поддержку обращения к профильного комитета проголосовали 11 депутатов, против — 2, воздержались — 6, не голосовали — 3, то есть решение считается неподдержанным.

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Первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский написал в Facebook: «Не ожидаемо. Только комитет не поддержал опасные предложения изменений к Конституции от президента!».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, комитет ВР по вопросам правовой политики, который определен профильным, рекомендовал парламенту включить в повестку дня и направить на заключение КС законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный №2598).

Согласно Регламенту ВРУ, ключевым выводом является заключение профильного комитета, который определен главным по конкретному законопроекту, а выводы других комитетов прилагаются к заключению главного. В то же время решение комитета, даже профильного, является лишь рекомендательным, а народные депутаты в минимум 226 голосов могут проголосовать за решение, не поддержанное комитетом.

Президент зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) № 2598. Законопроект был внесен 13 декабря как неотложный.

В пояснительной записке указано, что соответствующие конституционные изменения направлены на децентрализацию власти и обновления конституционного регулирования осуществления местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Меняются отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства. В частности предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование общин, округов, областей, а также порядка образования, наименование и переименование и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории.

Закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

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Изменениями предлагается закрепление местного самоуправления как права и способности общины непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины.

На конституционном уровне закрепляется право общества на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.

Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружная, областные советы, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные интересы общин округа, области. Окружной совет, областной совет назначает и увольняет председателя исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы общины, депутатов совета общины имеют жители соответствующей общины, которые постоянно проживают на территории общины, достигшие на день проведения выборов 18-летнего возраста и не признанные судом недееспособными. Предусмотрено сокращение срока полномочий председателя общины, депутатов совета общины, окружного и областного советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года.

Закрепляется, что избрание председателя окружной и областного совета происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружной и областной совета составляет один год. Закрепляется также и материальная и финансовая основа местного самоуправления.

Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека.

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Именно поэтому для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов. Проектом предусмотрено, что префекта назначает на должность и увольняет с должности по представлению Кабинета министров президент.

Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем общины, советом общины, окружным, областным советом акта, что не соответствует Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент по представлению префекта останавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного.

В случае признания Конституционным судом Украины акта главы общины, совета общины, окружного, областного совета таким, что не отвечает Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает полномочия председателя общины, совета общины, окружного, областного совета и назначает внеочередные выборы в определенном законом порядке.