Шкиряк возвращается на должность советником Авакова
00:56, 20 мая 2015Политика
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Зорян Шкиряк возвращается на должность советника министра внутренних дел Арсена Авакова.
Шкиряк снова будет советником Авакова / УНИАН
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"По-прежнему буду заниматься вопросами координации и планированием действий подразделений МВД и Нацгвардии в зоне АТО, борьбой с кремлевской пропагандой и внутренними путинскими сателлитами, продолжать реформирование МВД и выполнять особые поручения министра МВД Украины", - отметил Шкиряк.
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Напомним, 14 мая Кабинет министров уволил Зоряна Шкиряка с должности.а. председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Шкиряк подал в отставку 12 мая.
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