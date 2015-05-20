Шкиряк возвращается на должность советником Авакова

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"По-прежнему буду заниматься вопросами координации и планированием действий подразделений МВД и Нацгвардии в зоне АТО, борьбой с кремлевской пропагандой и внутренними путинскими сателлитами, продолжать реформирование МВД и выполнять особые поручения министра МВД Украины", - отметил Шкиряк.

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Напомним, 14 мая Кабинет министров уволил Зоряна Шкиряка с должности.а. председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Шкиряк подал в отставку 12 мая.