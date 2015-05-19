Суд отказался смягчить приговор Лозинскому

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В частности, по данным ГПУ, в марте 2015 года руководством Бориспольской исправительной колонии №119 в суд направлено ходатайство осужденного Лозинского о замене ему неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ (ст.82 УК Украины).

Учитывая изложенное, по поручению прокуратуры Киевской области управлением Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области было проведено служебное расследование относительно соблюдения администрацией Бориспольской ИК №119 требований законодательства при подготовке материалов о применении осужденному льготы в виде замены неотбытой части наказания более мягким.

По результатам проведенной проверки приказом и.о. начальника управления ГПтС Украины в Киеве и Киевской области от 11.03.2015 отменено незаконное постановление начальника Бориспольской ИК №119 от 02.02.2015 о применении к осужденному Лозинскому поощрения в виде объявления благодарности, отметили в Генпрокуратуре.

По результатам судебного разбирательства при участии прокурора определением Бориспольского горрайонного суда от 02.04.2015 в удовлетворении ходатайства руководства Бориспольской ИК №119 отказано.

Не соглашаясь с принятым судом решением, Лозинским и его защитником поданы апелляционные жалобы на указанное решение.

14 мая 2015 года апелляционным судом Киевской области с участием сотрудников отдела организации участия прокуроров в уголовном производстве в суде прокуратуры Киевской области и Бориспольской межрайонной прокуратуры апелляционные жалобы осужденного и его защитника рассмотрены.

По результатам судебного рассмотрения в удовлетворении их апелляционных жалоб отказано, а постановление Бориспольского горрайонного суда оставлено без изменений, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, приговором Днепровского районного суда города Киева, постановлением апелляционного суда г. Киева и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Лозинский приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство человека.