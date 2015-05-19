Минобороны просит Кабмин дополнительно выделить 7,7 миллиарда гривень для обеспечения ВСУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны.

«В связи с ростом численности личного состава Вооруженных сил Украины после принятия Закона “О численности Вооруженных сил Украины”, проведением мероприятий частичной мобилизации, в 2015 году Министерству обороны Украины для удовлетворения насущных потребностей дополнительно необходимо 7,7 млрд грн», - говорится в сообщении.

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В частности, по данным Минобороны, дополнительно 3,9 млрд грн нужно на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины; 1,8 млрд грн – на вещевое обеспечение военнослужащих; 1,3 млрд грн – на питание личного состава; 432,5 млн грн – на выплату денежной помощи семьям погибших и раненным военнослужащим, которые принимали участие в антитеррористической операции; 181,8 млн грн –для обустройства учебных центров, полигонов, полевых лагерей и блокпостов; 120 млн грн – на выплату денежной компенсации за поднаем жилых помещений военнослужащими.

Учитывая указанное, министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак обратился с письмом к премьер-министру Арсению Яценюку с предложением изыскать возможность обеспечения потребностей ВСУ, в частности, для удовлетворения насущных потребностей в обеспечении личного состава, членов семей погибших, инвалидов и раненных участников АТО.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая Яценюк заявил, что ему поступил запрос от 12 правоохранительных органов и органов по вопросам национальной безопасности и обороны, которые «требуют дополнительного финансирования для силовых структур до конца текущего года 17,5 млрд грн”.