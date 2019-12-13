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Зеленский поблагодарил первого президента Украины Кравчука и рассказал о своей мечте (видео)

08:59, 13 декабря 2019
Политика
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Кравчук – великий президент / фото УНИАН

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

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Комментируя поддержку украинской делегации на переговорах «Нормандской четверки» в Париже со стороны первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, Владимир Зеленский сказал: «Я очень благодарен Леониду Макаровичу Кравчуку. Это – великий президент. Он при поддержке украинцев принес Украине самое главное – независимость. И он вошел в историю как большое, очень мудрый, необыкновенный человек. Я даже не надеюсь быть таким президентом. Но я хотел бы быть президентом, про которого когда-то какой-то президент скажет, что он принес со своей командой в Украину мир».

Как сообщал УНИАН, Зеленский почувствовал, что Украина может договариваться с Россией.

Также Зеленский назвал ахиллесову пяту Минских соглашений и оценил вероятность возведения стены на границе с оккупированной территорией Донбасса.

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Теги: #мир#независимость#Леонид Кравчук#Владимир Зеленский