Наша национальная идея - доказать всем, что невозможное возможно - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что национальная идея для украинцев заключается в том, чтобы сообща стать одной из самых динамично развивающихся стран в мире.
Об этом он написал в своей статье "Вперед и вверх", которая будет опубликована в спецвыпуске журнала "Новое время" от 12 декабря под названием "Мир в 2020".
Читайте такжеЗеленский запостил фото из самолета: "возвращаемся домой"
"Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея – объединившись, совершить невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных", - написал Зеленский.
Зеленский указал, что Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, ей "прямо сейчас не светит" лидерство в технологиях и промышленном потенциале.
"Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе", - убежден он.
Перша колонка @zelenskiy_official ! “«Вперёд и вверх»: формула будущего для Украины «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум в два раза быстрее» - Льюис Кэррол, написавший эту фразу более ста лет назад, как будто бы говорил о сегодняшнем дне. О законах, по которым живет современный мир – законах, которым Украина, к сожалению, не следовала на протяжении всей независимой истории.” Скоро очікуйте онлайн двома мовами! @nv.ua
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский очертил пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие, и обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать.