Наша национальная идея - доказать всем, что невозможное возможно - Зеленский

Зеленский уверен, что мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что национальная идея для украинцев заключается в том, чтобы сообща стать одной из самых динамично развивающихся стран в мире.

Об этом он написал в своей статье "Вперед и вверх", которая будет опубликована в спецвыпуске журнала "Новое время" от 12 декабря под названием "Мир в 2020".

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"Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея – объединившись, совершить невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных", - написал Зеленский.

Зеленский указал, что Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, ей "прямо сейчас не светит" лидерство в технологиях и промышленном потенциале.

"Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе", - убежден он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский очертил пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие, и обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать.