Полный текст выступления президента Зеленского: Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно?

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с внеочередным посланием в Верховной Раде IX созыва.

Уважаемые народные депутаты! Уважаемые украинцы!

Я приветствую Верховную Раду Украины IХ созыва со вступлением в полномочия и началом работы. Да, это действительно необычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только - когда фуршет по случаю торжественного заседания.

Дорогие украинцы! Недавно, прошло 100 дней моей президентской каденции. Было действительно много разных оценок, но поверьте – самую критическую оценку я даю себе сам. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости. Я уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать. Не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бессмысленных поправок, а воплощать реальные реформы, которых устали уже ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир. Я счастлив, что в ближайшее время появится дееспособное и эффективное правительство. Которое представит программу действий в утверждении годовых инвестиционных программ международных инвесторов, а значит, Украина будет в фокусе их внимания.

Уважаемые депутаты! На самом деле, скажу вам откровенно, поздравлять вас было бы определенным злорадством. Уровень доверия к новому парламенту – огромный, а значит уровень ответственности и ожиданий – еще больше. Перед вами целый ряд вызовов и задач.

Это - и внедрение народовластия, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте. Это - действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции. Это - либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита для привлечения иностранных инвестиций.

Читайте такжеЗеленский – нардепам: меньше SMS и больше законовПостроение цифрового государства в смартфоне, когда очереди в госучреждениях и адская бюрократия уйдут в итоге в прошлое. Это - преодоление рейдерства, монополий и контрабанды. Обретение реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решение проблем с тарифами. Развитие промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, медицины.

Улучшение нашего образования и возрождение украинской науки. И самое главное – укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврата аннексированного Российской Федерацией Крыма. Всего этого ожидает наше общество, и все это нам с вами предстоит сделать.

Уже сейчас точно понятно - Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники, как парламент, который сделал невероятное. Который воплотил все, что не смогли сделать предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, я вас очень прошу - кнокподавства, вся страна очень просит - а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа.

Или вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всех. Один год. Фактически, это - ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную Раду – не так страшно. Но я искренне верю от души сердца и надеюсь, что этого не произойдет. Давайте сделаем это вместе! Спасибо! Слава Украине!