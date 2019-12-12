Конституционный суд начал рассмотрение дела о возможности президента назначать и увольнять главу КГГА

Представители президента и Верховной Рады просят Конституционный суд закрыть это дело.

Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела относительно возможности президента назначать и увольнять председателя Киевской горгосадминистрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, Большая палата Конституционного суда в форме устного производства начала рассмотрение дела относительно официального толкования положений статьи 7, части 7 статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части 1 статьи 92, частей 1-15 статьи 118, части 2 статьи 133, частей 1 - 4 статьи 140, частей 2, 4 статьи 141 Конституции Украины.

В КС обратился 51 народный депутат с просьбой растолковать вышеупомянутые нормы Конституции.

В частности, они просят КС разъяснить, может ли быть уволено президентом Украины с должности председателя КГГА лицо, избранное на должность Киевского городского головы, при условии, если полномочия лица, избранного на должность Киевского городского головы, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Кроме того, депутаты просят суд объяснить, может ли быть назначено президентом Украины на должность председателя КГГА лицо, не избранное Киевским городским головой, при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Также авторы представления просят растолковать, может ли Киевский городской совет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА.

Следует также отметить, что на заседание не явились представитель президента в КС Федор Вениславский и представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря. Однако они направили в суд ходатайства, в которых просят закрыть это производство.

Аргументация Совгири и Вениславского пока неизвестна, потому что их ходатайства суд решил рассматривать в закрытом режиме.