Чубаров о встрече "нормандской четверки": крымские татары остались вне обмена

Следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, на котором будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами, состоится 18 декабря.

Подписанное по результатам нормандского саммита коммюнике исключает политзаключенных крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами.

"Вчерашнее подписанное коммюнике исключает всех крымских политических заключенных из обмена... так, как оно выписано", – заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбук.

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"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо было его (коммюнике) подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных из Крыма – у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", – добавил лидер Меджлиса.

Чубаров сообщил, что Меджлис уже получает звонки от крымских татар: "И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике?".

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по итогам саммита в «нормандском формате» указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский после завершения «нормандского саммита» заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.